Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin yaptığı açıklamada, "101 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." dedi.

Öte yandan aynı yetkili, Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, girişlerde çok sayıda Müslüman kadının kimliklerine el koyduğunu, namazın ardından çıkışta kimliklerini geri verdiğini ifade etti.

Yahudi takvimine göre Hanuka bayramının kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudiler dün de Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.