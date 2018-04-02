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Buradasınız : » » Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğindeki 246 fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği belirtildi.

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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksaya yine baskın düzenledi

İbrani takvimine göre "Nisan ayı" başlangıcı sayılan ve Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) da kapsayan bu günlerde, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yazılı açıklamasına göre 246 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde, El-Megaribe Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Açıklamada ayrıca, polis eşliğinde Harem-i Şerif'in avlularında dolaşan fanatik Yahudilerin düzenledikleri Talmudik ayinlerle Mescid-i Aksa'nın hürmetini ihlal ettiği ifade edildi.

İsrailli fanatik Yahudiler, geçen hafta Perşembe sabahı Mescid-i Aksa'nın kapılarına astıkları afişlerde, sözde dini gerekçeleri öne sürürek, "Yahudi dini gereğince kurban sunusu yapılacağı için Pesah'ta Tapınak Tepesi'nin boşaltılması gerekir" ifadeleriyle Müslümanlardan, 30 Mart Cuma sabahı Mescid-i Aksa'yı terk etmelerini istemişti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış

Fanatik Yahudiler, çarşamba günü de Mescid-i Aksa'nın güney duvarlarına bitişik İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları bölgesinde Pesah hazırlıkları amacıyla Talmudik ayinler düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından söz konusu ihlallere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler düzenleniyor. Bilinmelidir ki bu bölge İslami vakıftır ve sadece Müslümanlara aittir" ifadelerine yer verilmişti.

İsrail polisi eşliğinde dün sabah da 275 fanatik Yahudi Harem-i Şerif'e girmiş, kutsal mabedin hürmetini ihlal etmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yahudiler, Mescid-i Aksa, kudüs, israil, filistin
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