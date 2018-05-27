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Falcon 9’un fırlatılışını görüntüleyen NASA kamerası eridi

SpaceX roketi Falcon 9’un fırlatılışını görüntülemek için fırlatma alanına uzak bir noktaya yerleştirilen kamera, roketin motorlarından çıkan alevlerin arasında kaldı.

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Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle California'dan 5 haberleşme uydusu ve 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu fırlatıldı.

Fırlatma sırasında ilginç bir olay yaşandı. NASA fotoğrafçısı Bill Ingalls tarafından fırlatma anını görüntülemek için fırlatma rampasına uzak bir noktaya yerleştirilen kamera, Falcon 9 roketinin motorlarından çıkan alevlerin arasında kalarak eridi.

Kameranın kullanılamaz hale geldiğini gören Ingalls, gövdeyi zorlayarak hafıza kartını kurtardı. Eriyen kamera, fırlatma rampasına yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaydı. Şaşırtıcı bir şekilde rampanın yakın çevresine yerleştirilen 4 kamera hasar görmedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: SpaceX, NASA, falcon 9
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