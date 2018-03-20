Facebook'un kurucusu Zuckerberg ifadeye çağrıldı

Kişisel bilgilerin güvenliğiyle ilgili patlak veren Facebook skandalı büyüyor.

ABD'nin son seçimlerinde, 50 milyondan fazla üyenin bilgilerinin bir analitik şirket tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Cambridge Analytica adlı şirket Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında çalışmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Amerikan kurumları harekete geçti.

İngiltere ve Avrupa Parlamentosu düğmeye bastı

Federal Ticaret Komisyonu Facebook'a bir yazı göndererek konuyla ilgili sorular sordu.

Ancak henüz soruşturma başlatılmadı. İngiltere ise Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'i bir soruşturmada ifade vermesi için çağırdı.

İngiltere Parlamentosu Medya Komisyonu Başkanı Damien Collins; Facebook'a bilgi kullanımıyla ilgili defalarca soru sorduklarını, şirketin kendilerini yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Komisyon, şimdi de CEO Zuckerberg'i ifade vermesi için çağırdı. Avrupa Parlamentosu da CEO'yu sorulara cevap vermesi için davet etti.

Hisseleri çakıldı

Sosyal paylaşım sitesi, demokrasiyi manüpile etmek için kişisel verileri usulsüz kullanmakla suçlanıyor.

Patlak veren kriz, şirketi mali açıdan da vurdu. 2 Milyardan fazla kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook'un hisseleri hızla düşmeye başladı.

Facebook, şimdiden 30 milyar dolar zarara uğradı.

İhlalleri eski şirket çalışanı duyurmuştu

İddialar Cambridge Analytica'nın eski çalışanı Christopher Wylie tarafından ortaya atılırken, verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

Gizli kamera çekimleri ortaya çıkmıştı

İngiliz Channel 4 haber kanalının dün yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü.

Görüntülerde, Cambridge Analytica Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı.

Facebook'un açıklaması

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA