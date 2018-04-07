Facebook'tan ikinci hamle: AggregateIQ hesapları askıya alındı

Cambridge Analytica’nın yazılımcılarından Christopher Wylie, Facebook itiraflarından sonra sosyal medya devinin Kanadalı şirket, AggregateIQ ile de çalıştığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Cambridge Analytica'nın hesaplarını askıya alan şirket, dün AggregateIQ şirketinin tüm hesaplarını askıya aldığını açıkladı.

Wylie, AggregateIQ'un İngiltere'de 2016 yılında gerçekleşen Avrupa Birliği ile tamam mı devam mı referandumu öncesinde Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) yanlısı bir kampanya grubundan ödeme aldığını açıklamıştı.

Cambridge Analytica’nın yazılımcılarından Christopher Wylie, veri skandalı itiraflarında, Facebook'un Kanadalı şirket AggregateIQ ile de çalıştığını açıklamıştı. Wylie, AggregateIQ'un İngiltere'de 2016 yılında gerçekleşen "Avrupa Birliği ile tamam mı devam mı" referandumu öncesinde Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) yanlısı bir kampanya grubundan ödeme aldığını söylemişti.

Geçtiğimiz hafta Cambridge Analytica'nın hesaplarını askıya alan Facebook, dün AggregateIQ şirketinin tüm hesaplarını askıya aldığını ve iddialar ışında AggregateIQ şirketini inceleyeceğini açıkladı.

Süreç nasıl gelişti?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın seçim kampanyası sırasında, Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

"Hata yaptık"

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri sızıntıları ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Kaynak: Reuters