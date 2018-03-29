  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Facebook'taki veri skandalının kanıtları yayınlandı

Facebook'taki veri skandalının kanıtları yayınlandı

İngiliz Parlemento Komitesi, Facebook'taki veri skandalını ortaya çıkartan eski Cambridge Analytica çalışanı Christopher Wylie tarafından sunulan yazılı kanıtı yayınladı.

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Facebooktaki veri skandalının kanıtları yayınlandı

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a destek oluşturmak için, Facebook'un Cambridge Analytica şirketine kişisel veriler sızdırdığını ortaya çıkaran Christopher Wylie, İngiliz Parlamento Komitesi'nin karşısına çıktı.

Kanadalı firma AggregateIQ'nun da (AIQ) seçmenleri hedeflemek için kullanılan yazılımların geliştirilmesinde yer aldığını iddia eden Wylie'nin yazılı kanıtları, parlemento tarafından yayınlandı. 

Cambridge Analytica, Facebook profil verilerini AggregateIQ ile paylaşmadığını, Donald Trump'ı seçmek için kampanyada veri kullanılmadığını ve verilerin silmiş olduğunu söyledi.

Süreç nasıl gelişti?

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın kampanya sırasında, 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı. 

 

Kaynak: Reuters

Etiketler: facebook, Christopher Wylie
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