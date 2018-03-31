Facebook'ta skandal yazışma: Büyüme uğruna her şey mübah

Facebook yöneticilerinden Andrew Bosworth'un, 2016 senesinde yapılan bir şirket içi yazışmada "Tehditler ya da terör eylemleri sonucu insanların ölmesi anlamına gelse bile büyüme uğruna her şey mübah" dediği ortaya çıktı.

Yazışmanın BuzzFeed internet sitesinde yayınlanmasından sonra Twitter'dan açıklama yapan Andrew Boswoth, "Bu yazışma içindeki fikirleri benimsemiyorum, bunlar tartışma sürecimizin bir parçası. Amacım personeli kışkırtıcı bir tartışma açmaktı" dedi.

Facebook Ceo'su Zuckerberg ise konu ile ilgili, "Bosworth, pek çok kışkırtıcı şey söyleyen yetenekli bir lider. Ben dahil Facebook'taki çoğu insan, güçlü biçimde bu görüşlere karşı. Hiçbir zaman amaca ulaşmakta her yolun mübah olduğuna inanmadık" açıklamasında bulundu.

Uluslararası veri krizi süreci

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 50 milyon profil verisini, Trump'ın 2016 seçim kampanyası döneminde ve Brexit'te analiz ve manipülasyon için izinsiz paylaştığı iddia edildi. Cambridge Analytica’nın yazılımcılarından Christopher Wylie'nin iddiaları hem ABD hem de İngiltere basınında geniş yankı uyandırdı.

Avrupa Parlamentosu ve İngiltere, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i ifadeye çağırdı. Facebook, kişisel verileri usulsüz kullanmakla suçlanıyor.

Kaynak: Reuters