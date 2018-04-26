Facebook veri skandalına rağmen kar artırdı

Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında 8 milyar dolar gelir elde eden Facebook, bu yılın ilk 3 ayında gelirini 11 milyar 900 milyon dolara çıkararak, yüzde 63 kar artırdı.

Kullanıcı sayısında da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13'lük bir artış yakalayan Facebook'ta profil sayısı, 2 milyar 200 milyona ulaştı.

Çalışan sayısı da arttı

Facebook'un 2018'in ilk çeyreğindeki çalışan sayısı ise önceki yıla göre yüzde 48 artışla 27 bin 742 oldu.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, önlerindeki önemli güçlüklere karşın 2018'e güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Uluslararası veri krizi süreci

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 50 milyon profil verisini, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası döneminde ve Brexit'te (İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci) analiz ve manipülasyon için izinsiz paylaştığı iddia edilmişti.

Cambridge Analytica’nın yazılımcılarından Christopher Wylie'nin iddiaları, hem ABD hem de İngiltere basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Birçok kullanıcı Facebook hesabını silerken, şirket özür üstüne özür dilemişti.

Hata yaptıklarını kabul eden Mark Zuckerberg Avrupa Parlamentosu (AP) ve ABD Senatosu'nda ifade vermişti.

Facebook, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı görüşmeler neticesinde Avrupa Birliği (AB) kurallarını uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters