Facebook veri krizi mağdurları için harekete geçiyor

Buna ek olarak, 2.2 milyar Facebook kullanıcısı da Facebook tarafından bilgilendirilecek.

Kullanıcılar bildirimle, hangi uygulamaları kullandıklarını ve bu uygulamalarla hangi bilgilerinin paylaşıldığını görmek için "Bilgilerinizi Koruma" başlıklı bir bağlantıya yönlendirilecek.

İsteyenler, uygulamaları tek tek kapatabilecek veya uygulamalar, üçüncü tarafların erişimine tamamen kapatabilecek.

Facebook, etkilenen kullanıcıların çoğunun (70 milyondan fazla) ABD'de olduğunu söylüyor. Ancak Filipinler, Endonezya ve İngiltere’de her biri bir milyonun üzerinde veri krizi mağduru var.

Süreç nasıl gelişti?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

"Hata yaptık"

Özür dileyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri sızıntılarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Kaynak: AFP, Reuters