  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.058
    EURO 4.985
  • BIST 114573.84
    ALTIN 173.367
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Facebook veri krizi mağdurları için harekete geçiyor

Facebook veri krizi mağdurları için harekete geçiyor

Verileri Cambridge Analytica tarafından paylaşılmış olabilecek 87 milyon kullanıcı, Facebook tarafından konuyla ilgili bilgilendirici bir mesaj alacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Facebook veri krizi mağdurları için harekete geçiyor

Buna ek olarak, 2.2 milyar Facebook kullanıcısı da Facebook tarafından bilgilendirilecek.

Kullanıcılar bildirimle, hangi uygulamaları kullandıklarını ve bu uygulamalarla hangi bilgilerinin paylaşıldığını görmek için "Bilgilerinizi Koruma" başlıklı bir bağlantıya yönlendirilecek.

İsteyenler, uygulamaları tek tek kapatabilecek veya uygulamalar, üçüncü tarafların erişimine tamamen kapatabilecek.

Facebook, etkilenen kullanıcıların çoğunun (70 milyondan fazla) ABD'de olduğunu söylüyor. Ancak Filipinler, Endonezya ve İngiltere’de her biri bir milyonun üzerinde veri krizi mağduru var.

Süreç nasıl gelişti?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

"Hata yaptık"

Özür dileyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri sızıntılarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."  

Kaynak: AFP, Reuters

Etiketler: veri krizi, facebook, Cambridge Analytica
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER