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Facebook üzerinden protesto kararı

Amerika'da kadınlar başkan seçilen Donald Trump'ın "kadınlara yönelik ayrımcı yaklaşımlarına" karşı 21 Ocak'ta ABD Kongresi yakınlarında gösteri yapacak.

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Facebook üzerinden protesto kararı

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayan emekli avukat Teresa Shook, 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonucu belli olduğunda, Facebook hesabı aracılığıyla örgütlenerek başkanlık devir teslim töreninin yapılacağı 20 Ocak'a yakın bir tarihte Washington'da Donald Trump'ı protesto edecek bir eylem düzenleme kararı aldı.

İlk olarak kendi çevresinden 40 kişinin katılmayı kabul ettiği gösteriye kısa sürede 10 binlerce kişi katılacağını belirtti. Aradan geçen sürede 160 binden fazla sosyal medya kullanıcısı Washington'daki ABD Kongresi yakınında başlaması öngörülen yürüyüşe katılacağını bildirdi.

Eyleme ABD'li ünlü aktivistler ve sivil toplum örgütleri de katılma kararı aldı. Katılımcıları eylem alanına taşıyacak yüzlerce otobüs ve gerekli ses teçhizatları da şimdiden hazırlandı.

Kendi kişisel hesabından başlattığı eylem çağrısının bu denli büyüyerek diğer örgütlerle birleşmesine şaşıran Shook, hedefinin herhangi bir örgütle eylem yapmak olmadığını, başkan seçilen Trump'ın kadınlara yönelik söylemlerini ve "çok daha donanımlı" Hillary Clinton'ın yerine başkan olmasını protesto amaçlı bir fikir olduğunu dile getirdi.

Binlerce kişinin katılması beklenen eylem için gerekli yasal izinleri alan organizatörler, şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini açıkladı.

ABD tarihinde kadınların yaptığı en büyük protestolardan biri olacağı iddia edilen eylemin organizatörlerinden Tamika Mallory, gösterinin "ulusal veya yerel hiçbir alanda sessiz kalmayacaklarına ve bu zamana kadar mücadele vererek elde ettikleri hakların ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerine dair cesur ve açık bir ifade" olacağını vurguladı.

Etiketler: kadınlar, kadına yönelik ayrımcılık, gösteri, abd kongresi, abd, 21 ocak
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