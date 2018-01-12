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Buradasınız : » » Facebook filtreleri değiştiriyor, haber ve tanıtım azalıyor

Facebook filtreleri değiştiriyor, haber ve tanıtım azalıyor

Facebook artık daha az haber ve tantım gösterecek. Zuckerberg, ‘Haber Kaynağı’ndaki filtrelemenin değişeceğini açıkladı.

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Facebook filtreleri değiştiriyor, haber ve tanıtım azalıyor

Popüler sosyal medya sitesi Facebook önemli bir karar aldı.  

Bundan böyle kullanıcılar 'haber kaynağı' bölümünde daha az haber ya da tanıtım görecek. 

Arkadaşlar ve aileden gelen içerikler öncelikli olacak. 

Üstelik Facebook bu kararını diğer uygulamalarında da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Örneğin Instagram'da... 

Değişikliği şirketin 33 yaşındaki kurucusu Mark Zuckerberg duyurdu.

Ona göre, verdikleri hizmet yalnızca eğlence amaçlı değil, aynı zamanda insanların mutluluğunu da hedefliyor. Zuckerberg, haber ve tanıtımların haber kaynağı bölümünde aile ve arkadaşlardan gelen içerikleri ve paylaşımları görünmez yaptığını düşünüyor. Bu da kullanıcı mutluluğunu engelliyor.  

Zuckerberg bu önemli değişimin yakın zamanda devreye girceğini, insanların sitede zaman geçirme süresinin azalacağını ama bu zamanın kalitesinin artacağını düşündüğünü söyledi.  

Bu aslında Zuckerberg'in 2018 yılı planları dahilinde atılmış bir adım. Zuckerberg daha önce 2018 hedeflerini duyurmuş, "Facebook'taki sorunları çözmek" istediğini belirtmişti.

Aylık 2 milyardan fazla kullanıcı olan Facebook, dünyanın en büyük sosyal medya ağı. Bir yılda reklamlardan 36 milyar dolar gelir sağlayan Facebook, aynı zamanda dünyanın değerli şirketleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: sosyal medya, Mark Zuckerberg, facebook
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