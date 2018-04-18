Facebook Avrupa Birliği kurallarını uygulamaya başlıyor

Facebook Gizlilik Ofisi Başkanı Erin Egan ve Başkan Yardımcısı Ashlie Beringe tarafından yapılan açıklamaya göre Facebook, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne uyma kapasamında yeni gizlilik özelliklerini uygulamaya başlayacak.

Erin Egan tüm kullanıcıların Facebook'un verileri nasıl kullandığına ve Facebook'taki mahremiyetlerle ilgili seçimlerine dair önemli bilgileri gözden geçireceğini söyledi.

"Avrupa'da başlıyor"

Facebook tarafından Avrupa'da başlatılacak yeni gizlilik uygulamasına göre, kullanıcılara, verilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılmasına izin verip vermediği sorulacak ve reklamlar hakkında seçimler yapmaları istenecek.

Eğer profilinizde siyasi görüş, dini inanç ya da ilişki bilgilerini paylaşmayı seçtiyseniz, Facebook sizden bunları paylaşmaya devam etmek isteyip istemediğinizi ve Facebook'un bu bilgileri kullanmasına izin verip vermediğinizi seçmenizi isteyecek. Facebook aynı zamanda insanların bu bilgileri silmelerini de daha kolay hale getirecek.

Ek olarak, yüz tanıma teknolojisi kullanıcıların isteğine bağlı olarak kullanılabilecek.

Zuckerberg, Facebook'un Avrupa Birliği'ne yönelik kurallarının dünya çapında uygulanabileceğini ancak formatta bazı farklılıklar olabileceğini söyledi.

Veri krizi süreci nasıl gelişti?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

"Hata yaptık"

Özür dileyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri sızıntılarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Kaynak: AFP