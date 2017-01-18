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Buradasınız : » » F35-B Hayalet uçağın ilk teslimat adresi ''Japonya''

F35-B Hayalet uçağın ilk teslimat adresi ''Japonya''

ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-35B hayalet savaş uçaklarının ilk teslimat yeri Japonya oldu.

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F35-B Hayalet uçağın ilk teslimat adresi Japonya

F-35B hayalet savaş uçakları denizaşırı olarak ilk teslimatı Japonya'nın Yamaguçi eyaletinde ABD'ye ait Deniz Piyade Hava Üssü İwakuni'ye ulaştırıldı.

Yerel hükümet Deniz Piyade Hava Üssünde güvenlik seviyesinin en üst noktalara çıkarılmasını istedi.

Radara yakalanmama gibi özelliklere sahip olan savaş uçağı F-35B'nin aynı zamanda balistik füzeleri tespit edebilen yüksek performans saptama sistemiyle donanımlı olduğu biliniyor.

Pentagon'un en pahalı projelerinden biri

Geleneksel uçaklar için gerekli olandan daha kısa pistlerde çalışabilen hayalet savaş uçağı F-35B'ler helikopter gibi dikey iniş ve kalkış yapabiliyor.

ABD'nin yanı sıra Türkiye, Kanada, Avustralya, Danimarka, İsrail, Japonya, Hollanda, Norveç, İngiltere ve Güney Kore'nin de içinde yer aldığı F-35 projesi, Pentagon'un en pahalı projelerinden biri olarak biliniyor.

Toplam maliyeti 380 milyar doları bulan projenin giderleri, katılımcı ülkelerin uçak talebine uygun oranlarda paylaşılıyor.

107 adet F-35 siparişi veren Türkiye'ye ilk iki uçağın 2018 yılı içinde teslim edilmesi bekleniyor.

Etiketler: F35-B Hayalet uçakları, abd, Japonya, deniz piyade hava üssü
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