ABD Başkanı Donald Trump, sabah kahvaltısında bir araya geldiği küçük işletme liderlerine açıklamalarda bulundu.

Lockheed Martin şirketi ile birlikte tasarrufa gittiklerini dile getiren Trump “F-35 uçağından 600 milyon dolar tasarruf yaptık ve bu üç bin civarındaki toplam uçaktan sadece 90’ında yapılan tasarruf.” ifadelerini kullandı.

Trump, yüksek maliyeti ve operasyonel hale getirilmesinde yaşanan aksaklıklardan dolayı 400 milyar dolarlık F-35 programını hedef almış ve başkanlık koltuğuna oturduktan sonra programda tasarrufa gideceğini söylemişti.

Aralarında Türkiye, Japonya, Güney Kore, İsrail ve birçok Avrupa ülkesinin de bulunduğu ortak programın maliyeti 400 milyar doları geçmiş durumda.

Zaman zaman yüksek maliyeti ve operasyonel duruma getirilmesinde yaşanan aksaklıklar dolayısıyla gündeme gelen F-35 savaş uçağı programı en son ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın hedefi haline gelmişti.