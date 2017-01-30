  • 30 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.044
  • BIST 86237.54
    ALTIN 145.226
Buradasınız : » » 'F-35 uçağından 600 milyon dolar tasarruf yaptık'

'F-35 uçağından 600 milyon dolar tasarruf yaptık'

ABD Başkanı Trump, "F-35 uçağından 600 milyon dolar tasarruf yaptık ve bu üç bin civarındaki toplam uçaktan sadece 90’ında yapılan tasarruf.” dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
F-35 uçağından 600 milyon dolar tasarruf yaptık
ABD Başkanı Donald Trump, sabah kahvaltısında bir araya geldiği küçük işletme liderlerine açıklamalarda bulundu.
 
Lockheed Martin şirketi ile birlikte tasarrufa gittiklerini dile getiren Trump “F-35 uçağından 600 milyon dolar tasarruf yaptık ve bu üç bin civarındaki toplam uçaktan sadece 90’ında yapılan tasarruf.” ifadelerini kullandı.
 
Trump, yüksek maliyeti ve operasyonel hale getirilmesinde yaşanan aksaklıklardan dolayı 400 milyar dolarlık F-35 programını hedef almış ve başkanlık koltuğuna oturduktan sonra programda tasarrufa gideceğini söylemişti.
 
Aralarında Türkiye, Japonya, Güney Kore, İsrail ve birçok Avrupa ülkesinin de bulunduğu ortak programın maliyeti 400 milyar doları geçmiş durumda.
 
Zaman zaman yüksek maliyeti ve operasyonel duruma getirilmesinde yaşanan aksaklıklar dolayısıyla gündeme gelen F-35 savaş uçağı programı en son ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın hedefi haline gelmişti.
Etiketler: Donald Trump, f35 uçağı, maliyet tasarruf, ABD Başkanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER