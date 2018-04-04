Ezidiler YPG/PKK'nın bölgeden temizlenmesini istiyor

Ezidi Ruhani Meclisi Danışmanı Kerim Süleyman, Sincar'ın eski kaymakamı Mahma Halil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi Ezidi Milletvekili Şeyh Şamo, Sincar İlçe Meclis Başkanı Veys Nevaf, Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo ve KDP'nin Sincar sorumlusu Kadir Kaçak gibi ileri gelen kanaat önderleri, başta Sincar olmak üzere terör örgütü YPG/PKK tarafından binlerce Ezidi gencin zorla silah altına alınarak savaşa gönderildiğini, özellikle son dönemlerde bu baskının daha da arttığını belirtti.

PKK, Ezidi gençleri Afrin'de savaşmaya zorladı

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki saldırılarına maruz kalan Ezidileri koruma bahanesiyle söz konusu bölgede konuşlandı. Bu tarihten sonra Sincar'daki Ezidi gençleri, zorla silah altına almaya başlayan terör örgütü, son dönemde ise bu gençleri Afrin'de savaşmaya zorladı.

Ezidi Ruhani Meclisi Danışmanı Kerim Süleyman, 23 Şubat 2018'de yaptığı açıklamada, PKK terör örgütünün ismini doğrudan zikretmeden, Ezidi gençlerin silahlandırılıp Sincar'dan Suriye'ye gönderilmesine şiddetle karşı çıkmış, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.

PKK terör örgütü ve Haşdi Şabi gibi oluşumları kast ederek, bu gibi grupların bölgelerinden bir an önce çıkarılmasını isteyen Süleyman, bu oluşumların varlığının Ezidilerin yaşadığı bölgelerde tehdit oluşturduğunu, bölgede etkinliği bulunan bu tarz silahlı gruplardan korktukları için çeşitli ülkelerde sığınmacı durumunda bulunan pek çok Ezidi'nin Sincar'a dönemediklerine işaret etti.

Süleyman, sorunun çözümüne yönelik başta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olmak üzere, uluslararası toplumun yardımlarını beklediklerini ifade etti.

Irak merkezi hükümetine sorumluluk çağrısı

Sincar'ın eski kaymakamı Mahma Halil de Ezidilerin karşılaştıkları benzer problemleri dile getirerek, özellikle Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sonrasında PKK terör örgütünün yıllardır sürdürdüğü Ezidi gençleri zorla silah altına alma girişimlerini hızlandırdığını ve bu gençleri Afrin'e gönderdiğini belirtti.

PKK terör örgütü başta olmak üzere bölgede faaliyet yürüten diğer silahlı gruplara karşı Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların harekete geçmesi gerektiğine dikkat çeken Halil, Ezidilerin yaşadıkları olumsuzlukların bertaraf edilebilmesi için Irak Merkezi Hükümeti'ne daha fazla sorumluluk alma ve yardım çağrısı yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi Ezidi Milletvekili Şeyh Şamo da yakın zamandaki bir röportajında terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde şimdiye kadar çok sayıda Ezidi genci kaçırıp, Suriye'de zorla savaşmaya gönderdiğini söyledi.

"Afrin'de de benzer bir durumla karşı karşıyayız"

Şamo, PKK terör örgütünün Ezidi gençleri zorla alıkoyup savaştırmasının yeni bir durum olmadığının altını çizerken, daha önce yüzlerce Ezidi gencin PKK tarafından Münbiç'te ölüme sürüklendiği gibi şimdi de Afrin'de benzer bir durumla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Şimdiye kadar binden fazla Ezidi'nin zorla çatışma bölgelerine gönderildiğini kaydeden Şamo, PKK'nın Sincar'ı korumak gibi bir amaçla değil, kendi emellerini gerçekleştirmek için Ezidi kadın ve erkekleri kullandığına işaret etti.

Sincar İlçe Meclis Başkanı Veys Nevaf ise Irak merkezi hükümetinin Sincar'ın yeniden imarına yönelik olarak şu ana kadar herhangi bir sorumluluk almadığını söyledi.

Nevaf, Ezidilerin Suriye'deki çatışma bölgelerine hangi güzergah üzerinden gönderildiğine ilişkin olarak da Ezidi gençlerin ilk önce Sincar'ın Hanesor köyüne, oradan da Suriye'nin kuzeyine sevk edildikleri bilgisini paylaştı.

"Ezidiler sert tepki gösteriyor"

Ezidi gençlerin ölüme götürülmesinin önüne geçilmesi maksadıyla Irak-Suriye sınırının kapatılabileceği görüşünü dile getiren Nevaf, PKK'nın silah zoruyla Sincar'daki Ezidi gençleri başta Afrin olmak üzere Suriye'deki çatışma bölgelerine göndermesine Ezidilerin sert tepki gösterdiğini vurguladı.

Sincar'daki Ezidi silahlı grupların Afrin'e gitmeyi reddettiğini ve örgüte karşı çıktıklarını söyleyen Nevaf, bu silahlı grupların PKK ile bağlarını koparabileceğini bildirdi.

Yüzde 80'i göç etti

Barzani'nin liderliğindeki Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) Sincar sorumlusu Kadir Kaçak ise Sincar halkının son üç yıldır bölgede bulunan PKK terör örgütünden rahatsızlık duyduğunu ve örgütün bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kaçak, konuyla ilgili demecinde PKK terör örgütünün Ezidi sivillerden haraç topladığını, toplanan paraları Ezidi gençlerin silahlandırılması için kullandığını, silahlı eğitimleri tamamlanan gençleri Suriye'ye veya başka yerlere çatışmak üzere gönderdiği bilgisini paylaştı.

PKK, Afrin'e gitmeye karşı çıkan bir Ezidiyi kurşuna dizdi

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı nedeniyle ilçe halkının yüzde 80'inin Duhok'a göç etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Kadir Kaçak ayrıca Ezidilerin kaçışının engellenmesi için Sincar-Duhok yolunun teröristlerce kapatıldığını, Afrin'e gitmeye karşı çıkan bir Ezidi'nin terör örgütü tarafından kurşuna dizildiğini bildirdi.

Haşdi Şabi ve PKK arasında tam dayanışma olduğunu belirten Kaçak, Sincar'da yegane güç olmak isteyen Haşdi Şabi'nin PKK'lıları Afrin'e sevk etme noktasında kolaylık sağladığını da söyledi.

Kaynak: AA