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Ezher Şeyhi'nden Gazze'ye insani ve tıbbi yardım talimatı

Mısır'da Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Gazze'ye acil insani ve tıbbi yardım kafilesi hazırlanması yönünde talimat verdi.

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Ezher Şeyhinden Gazzeye insani ve tıbbi yardım talimatı

Mısır'da Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Ezher'e bağlı zekat ve sadaka fonu ile tıbbi yardım kafileleri idaresi kanalıyla Gazze'ye yardım gönderilmesi yönünde talimat verdi.

Yerel bir gazeteye demeç veren Ezher Vekili Abbas Şuman ise Filistinlilerin kurtarılması ve direnişlerinin desteklenmesi için Ezher'in tüm imkanlarının seferber edildiğini ve kafile hazırlıklarının başladığını söyledi.

Ezher'den dün yapılan açıklamada, Arap ve İslam dünyasının birlik olamamasının, dünya ülkelerini, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı alma konusunda yüreklendirdiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, gazze, insani yardım
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