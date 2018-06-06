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Eylemlerin sürdüğü Fransa'da Macron'a destek azalıyor

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasetini "doğru" bulmayanların oranı yüzde 37 oldu.

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Eylemlerin sürdüğü Fransada Macrona destek azalıyor

BVA adlı araştırma şirketinin 4-5 Haziran'da 18 yaşından büyük 1018 kişiyle yaptığı ankette, Fransızların yüzde 31'inin Macron'un siyasetini "doğru" bulduğu, yüzde 37'sinin ise "doğru" bulmadığı belirtildi. Bu oranın, Macron'un selefi François Hollande'ın cumhurbaşkanlık görevinin ilk yılındaki oranla aynı olduğu ifade edildi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 55'i Macron'un yoksullar için yaptıklarını yeterli bulmadı, yüzde 11'i ise Macron'un yoksullar için "çok fazla" şey yaptığını ifade etti.

Ülkede sosyal yardımların çok olduğunu düşününlerin oranı yüzde 59 iken, katılımcıların yüzde 39'u sosyal yardımların az olduğunu belirtti.

Fransa'da eylemler sürüyor

Hükümetin reform ve kemer sıkma politikaları çerçevesinde çok sayıda sektörde planlanan değişiklikler nedeniyle, ülkede uzun süredir grev ve gösteriler devam ediyor.

Haftanın belli günleri yapılan grevler dışında, 22 Mart'ta genel grev düzenlenmiş ve buna 500 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.

Havacılık, demiryolu ve enerji sektörlerinin Haziran ayının sonuna kadar grevlere devam edeceği duyurulurken, üniversitelerde süren blokaj eylemlerinin sertleşmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: protesto, Macron, gösteri, fransa, destek, anket
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