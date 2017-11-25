  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Eyfel Kulesi'nin ışıkları Mısır için karardı

Eyfel Kulesi'nin ışıkları Mısır için karardı

Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları, Mısır'da bir camiye yapılan terör saldırısı nedeniyle karartıldı.

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Eyfel Kulesinin ışıkları Mısır için karardı

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde Ravda Camisi'nin hedef alındığı terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü.

Hidalgo, kendisine ait sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin, "Terör bir kez daha Mısır'ı vurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığımı ve yaralılara desteğimi iletiyorum." mesajını paylaştı.

Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede terör saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin anısına karartılmıştı.

Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırıyla ilgili olarak ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

AA

Etiketler: Paris, mısır'daki saldırı, fransa, eyfel'in ışıkları karartıldı, eyfel kulesi
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