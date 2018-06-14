Eyfel Kulesi'nin etrafına kurşun geçirmez cam duvar inşa ediliyor

Fransa'nın başkenti Paris'te, son yıllarda gerçekleşen saldırılardan sonra ziyaretçilerin güvenle Eyfel Kulesi'ni gezebilmesi için camdan bir duvar inşa ediliyor.

Şehrin simgesi kulenin her iki tarafına, 3 metre yüksekliğinde ve 6,5 santimetre kalınlığında kurşun geçirmez bir duvar yapılıyor. Bu duvar Seine Nehri'nin her iki tarafından görülen manzarayı bozmayacak kadar şeffaf.

Ayrıca, potansiyel kamyon saldırılarına karşı korunmak için Eyfel Kulesi'ni çevreleyen ana yollarda konumlandırılmış direkler de olacak.

324 metre yüksekliğindeki Eyfel Kulesi, dünyanın en çok ziyaret edilen ücretli anıtı unvanına sahip. Bölgeyi yılda 7 milyon turist ziyaret ediyor. Bu turistlerin yüzde 75'i yurt dışından geliyor.

Eyfel Kulesi'ni çevreleyen bahçelerin geniş peyzajını da içeren eserin büyük kısmının, 14 Temmuz'da kutlanacak Bastille Günü'nden önce tamamlanacağı söyleniyor.

Kuyruk süresini kısaltmak için ise, genişletilmiş bir çevrimiçi biletleme sistemi yapılacak.

Proje 35 milyon dolara mal olacak ve Eylül ayına kadar tamamlanacak.

Kaynak: AA