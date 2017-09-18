Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, Eyfel Kulesi'nin etrafına kurşun geçirmez cam takılmasının yanı sıra kulede boyama ve asansör yenileme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Bu çalışmalarla kulenin daha güvenli olmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, yenileme çalışmalarının büyük bölümünün, ziyaretleri aksatmadan, 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde tamamlanacağı kaydedildi.

Her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ziyaret ettiği kuledeki yenileme çalışmaları için 300 milyon avro harcanacağı bildirildi.

Eyfel Kulesi, Temmuz 2016'dan beri 24 saat görev yapan polisler ve elektronik gözetleme sistemiyle kontrol ediliyor.