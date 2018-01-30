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Eyfel Kulesi'ni 2017'de 6,2 milyon kişi ziyaret etti

Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin ziyaretçi sayısı 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 5,6 artarak 6,2 milyona ulaştı.

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Eyfel Kulesini 2017de 6,2 milyon kişi ziyaret etti

Eyfel Kulesi 1887-1889 yıllarında, adını aldığı mimar Gustave Eiffel'in firması tarafından Fransız Devrimi'nin 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde yapılan Expo 1889 Paris Fuarı'nın giriş kapısı olarak inşa edilmişti.

Yapıldığı ilk yıldan bu yana her sene 1 milyondan fazla ziyaretçi çeken ve üzerindeki anten kısmı dahil 327 metre yükseklikteki kulenin inşaatında 26 ay boyunca 3 bin kişi çalışmıştı.

Eyfel Kulesi'nin inşa edildiği günden bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısı, geçen yıl Eylül ayında 300 milyon olmuştu.

Kulenin etrafına Paris Belediyesi tarafından güvenlik nedeniyle kurşun geçirmez cam takılması kararı alınmış, geçen yıl Eylül ayında çalışmalar başlamıştı.

Kulede ayrıca boyama ve asansör yenileme çalışmaları yapılacağı bildirilmiş, bu çalışmalar için 300 milyon avro harcanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Paris, fransa, eyfel kulesi
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