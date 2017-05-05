  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

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Eyfel Kulesi'ndeki güvenlik önlemleri artırıldı

Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi Greenpeace'in Eyfel Kulesi'nde eylem düzenlemesi üzerine, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

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Eyfel Kulesindeki güvenlik önlemleri artırıldı

Greenpeace'in, Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi milliyetçiliğe ve otoriterliğe dikkati çekmek için Eyfel Kulesi'nde eylem düzenlemesi üzerine, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olağanüstü hal rejimi altındaki Fransa'da, güvenlik önlemlerinin had safhada olduğu Eyfel Kulesi gibi turistik bir yere Greenpeace eylemcilerinin 30 metre uzunluğunda bir pankart asmaları, bölgeye yönelik güvenlik zafiyeti tartışmalarını beraberinde getirdi.

Paris Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, kuleyi koruma programında güvenlik açığı olduğu kabul edilerek, önlemlerin artırılacağı belirtildi.

Greenpeace eylemcileri, bugün Eyfel Kulesi'ne tırmanarak, Fransız Devrimi'nden bugüne kadar ülkenin temel değerleri olarak bilinen "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" yazılı pankart asmıştı. Pankartta ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasına karşı kullanılan "Diren" çağrısı da yer almıştı.

Greenpeace'in Fransa Temsilcisi Jean-Francois Julliard, kamu radyo istasyonu Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, bu eylemi, Fransa'da ve diğer ülkelerde milliyetçilik ve otoriterliğin yükselişine karşı olduklarını ifade etmek için yaptıklarını kaydetmişti.

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesindeki bu olayın ardından 12 kişi gözaltına alınmıştı. AA

Etiketler: eyfel kulesi, fransa
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