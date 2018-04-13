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Buradasınız : » » Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa'da çok sayıda sektörde devam eden grevlere, ülkenin sembollerinden Eyfel Kulesi çalışanlarının da katılmasıyla tarihi mekan ziyarete kapatıldı.

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Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Eyfel Kulesi'nin işletmesinden sorumlu şirket, kulenin ziyarete kapatıldığını açıkladı. Kulenin güvenliği ve işleyişinden sorumlu görevlilerin bir kısmının greve gitmesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Çalışanların grevinin ne kadar süreceği hakkında bilgi paylaşılmayan açıklamada, kule çevresi ve bahçesinin ziyaret edilebileceği bilgisi verildi.

Eyfel Kulesi'ni her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor

Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı (Expo) için inşa edilen 324 metre yüksekliğindeki kule, geçen yıl 6 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Kule, dünyada ücret ödenerek ziyaret edilen tarihi yapılar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Fransa'da bir süredir demiryolu, havacılık, temizlik, enerji ve güvenlik sektörü çalışanlarının katıldığı grevler devam ediyor. Öte yandan, memurlar, emekliler ve öğrencilerin protesto gösterileri da sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, eyfel kulesi
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