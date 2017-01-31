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Buradasınız : » » Eyfel Kulesi Kanada saldırıları sebebiyle karartıldı

Eyfel Kulesi Kanada saldırıları sebebiyle karartıldı

Fransa'nın başkenti Paris, Kanada'da meydana gelen cami saldırısına tepki için şehrin simgesi Eyfel Kulesi'nin ışıklarını söndürdü.

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Eyfel Kulesi Kanada saldırıları sebebiyle karartıldı

Paris’in simgesi ünlü Eyfel Kulesi, Kanada’nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezinde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesi anısına gece yarısından itibaren tamamen karartıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptığı yazılı açıklamada, "Fanatikler tarafından sivil masum insanların canına kast eden bu korkunç terör saldırısını şiddetli kınıyorum." tepkisini dile getirdi.

"Şehirlerimiz bu tehdide karşı dayanışma içinde olmayı sürdürecektir"

Paris halkının kurbanların aileleri ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden Hidalgo, "Paris halkının, Quebec halkı ile dayanışmasını göstermek amacıyla Eyfel Kulesi'nin ışıkları pazartesi gece yarısında söndürülecek. Şiddet ve barbarlık sınır tanımasa bile, şehirlerimiz bu tehdide karşı dayanışma içinde olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler: eyfel kulesi, fransa, Paris, kanada terör saldırısı
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