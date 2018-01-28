  • 28 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eyfel Kulesi Afganistan'da bombalı saldırıda ölenler anısına karartıldı

Eyfel Kulesi Afganistan'da bombalı saldırıda ölenler anısına karartıldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler, Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürülerek anıldı

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eyfel Kulesi Afganistanda bombalı saldırıda ölenler anısına karartıldı

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.

Afganistan'da bombalı saldırı: 96 ölü, 163 yaralı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü.

Hidalgo, kendisine ait sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin, "Paris kenti ve Parisliler, bir kez daha barbar teröristlere karşı karşıya olan Afgan halkının yanındadır." mesajını paylaştı.

Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede terör saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin anısına karartılmıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansla düzenlenen saldırıda 95 kişinin hayatını kaybettiği ve 158 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA

Etiketler: eyfel kulesi, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER