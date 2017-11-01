  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Evin çatısına helikopter kapısı düştü

Evin çatısına helikopter kapısı düştü

Hindistan'da bir aile, evlerinin çatısına düşen uçak kapısıyla şaşkınlık yaşadı.

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Evin çatısına helikopter kapısı düştü

BBC'nin haberine göre, Haydarabad kentinde bir evin üstüne, ağırlığı 20 kilogramdan fazla bir helikopter kapısı düştüğü belirtildi.

Olayın meydana geldiği sırada evin çatısını boyayan bir kişinin öğle yemeği arası verdiği ve kurtulmasının bir şans olduğu ifade edildi.

Polis müfettişi Karan Kumar Singh, düşen kapının dört kişilik eğitim helikopterine ait olduğunu ve alçak irtifada uçtuğunu açıkladı.

Pilotun ve stajyerlerinin emniyette olduğunu aktaran Singh, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Aynı bölgede, eylül ayında meydana gelen benzer bir uçak kazasından bir pilot ve stajyeri hafif yaralı olarak kurtulmuştu.

Etiketler: uçak kazası, hindistan
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