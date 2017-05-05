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Everest rekor sayıda dağcı bekliyor

Mayıs ayında 371 dağcı, Everest Dağı'nın zirvesine ulaşmaya çalışacak.

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Everest rekor sayıda dağcı bekliyor

Nepal'de Everest Dağı'nın tırmanış mevsimi olan mayıs ayında bu yıl, rekor sayıda dağcı dünyanın en yüksek zirvesine ulaşmak için sırada bekliyor.

Nepal Turizm Bakanlığı, bu yıl zirveye çıkmak için 371 dağcının bakanlıktan izin aldığını açıkladı. Bunun, bugüne kadar aynı yılda yapılan en yüksek sayıdaki başvuru olduğu belirtildi.

Bu sene sayının bu kadar artmasında, 2014'te buz çığı ve 2015'te Nepal'de yaşanan depremin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Nepal hükümeti geçen yıl 289 dağcıya zirveye çıkış izni vermişti. Zirve yolunda kötü planlama sonucu biriken kalabalık nedeniyle oluşan aksamaların, bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açtığı ileri sürülmüştü.

Nepal dağcılık yetkilisi Gyanendra Shrestha, bu yıl kötü hava koşulları nedeniyle çalışmaların aksadığını ancak yılın ilk zirve denemesinin bu hafta sonu gerçekleşmesini ümit ettiklerini ifade etti. AA

Etiketler: everest dağı, rekor
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