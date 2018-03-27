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Buradasınız : » » Ev yapımı roketiyle kendini uzaya fırlattı, dönüşü çabuk oldu

Ev yapımı roketiyle kendini uzaya fırlattı, dönüşü çabuk oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde dünyanın yuvarlak olmadığı iddiasıyla bir uçuş girişimi gerçekleştirildi.

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Mike Hughes'ün  kendi imkanlarıyla imal ettiği roketle başlayan uzay yolculuğu yalnızca 570 metrede sona erdi. 

Dünyanın düz olduğunu ispat etmek istedi. Kendi yaptığı roketle yola çıktı. Ancak yolculuğu planladığından kısa sürdü. 

Mike Hughes 61 yaşında bir roket uzmanı.  Çevresinde "Çılgın Mike" olarak tanınıyor. Çünkü o, Dünya'nın düz olduğuna inanıyor ve bunu ispatlamakta da kararlı. Mike'ın en büyük amacı uzaya ulaşıp tezini kanıtlamaktı.

Yıllarca çalıştı, binlerce dolar harcayıp kendisini uzaya ulaştıracak roketini imal etti. Roketi yapması kadar uçuş izni alması da zor oldu, ama başardı. 

Ancak uzaya ulaşma hayali gerçekleşmedi. Yerden ancak 570 metre yükselebildi. Paraşütüyle hafif yaralı olarak yeryüzüne geri döndü.  2014'te de benzer bir girişimde bulunan Mike, ısrarından vazgeçmiş değil. 

Dünya'nın düz olduğunu gözleriyle görmeden vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Kaynak: TRT Haber

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