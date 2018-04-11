  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Eurocontrol'dan hava yolu şirketlerine Suriye hava sahası ile ilgili uyarı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nden (Eurocontrol) Doğu Akdeniz'den Suriye'ye karşı yapılabilecek olası hava saldırılarına ilişkin hava yolu şirketlerine uyarı yapıldı.

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Eurocontroldan hava yolu şirketlerine Suriye hava sahası ile ilgili uyarı

Reuters'ın haberine göre, Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) yaptığı açıklamada, önümüzdeki 72 saat içerisinde Suriye'ye karşı yapılacak olası hava harekatı nedeniyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek uçuşlarda hava-yer füzesi tehlikesi ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği uyarısını yaptı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'daki sivil havacılık kuruluşları da hava yolu şirketlerine Suriye hava sahasına girmemeleri için uyarıda bulundu.

Hava yolu şirketleri, söz konusu ihtimalleri dikkate almaları konusunda uyarıldı.

Eurocontrol'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Gelecek 72 saat içinde Suriye'ye havadan karaya füzelerle ya da seyir füzeleriyle bir hava saldırısı düzenlenmesi ve aralıklı sinyal kesintilerinin yaşanması ihtimallerine karşılık olarak Doğu Akdeniz/Lefkoşa uçuş bölgesine uçuş gerçekleştirileceği zaman gerekli önlemler alınmalı."

ABD'den Akdeniz'e uçak gemisi sevkiyatı

Öte yandan, ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "USS Harry Truman" uçak gemisinin beraberindeki gemilerle yarın Norfolk limanından demir alacağı ve ABD’nin 5 ile 6’ncı filo bölgelerinde görev icra etmek üzere yola çıkacağı ifade edildi.

Açıklamada, uçak gemisine güdümlü füze kruvazörü "USS Normandy"nin yanı sıra güdümlü füze destroyerleri "USS Arleigh Burke", "USS Bulkeley", "USS Forrest Sherman" ve "USS Farragut"un eşlik edileceği belirtildi.

Kaynak: Reuters, AA

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