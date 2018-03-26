Etiyopya’da yeni doğalgaz ve petrol rezervleri keşfedildi

Etiyopya Madenler, Petrol ve Gazdan Sorumlu Devlet Bakanı Koang Tutlam, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyaletteki kanıtlanmış 4,7 trilyon kübik feet doğalgaz rezervinin, Calub gaz sahalarında keşfedilen yeni kaynaklar ile 6 ila 8 trilyon kübik feet'e ulaştığını söyledi.

Şirketin doğalgazın yanında Hilala bölgesinde petrol de bulduğunu belirten Tutlam, bulunan petrolün ne miktarda olduğunun henüz tespit edilemediğini, çalışmalar tamamlandığında konuyla ilgili bilgi paylaşılacağını kaydetti.

Addis Ababa yönetimi, Calub ve Hilala sahalarında daha önce tespit edilen ve Çinli şirket POLY-GCL tarafından çıkarılacak 4,7 trilyon kübik feet doğalgazı inşa edilecek boru hattıyla Cibuti’ye taşımayı ve LNG olarak Çin'e ihraç etmeyi planlıyor.

Etiyopya ve Somali arasında 1977-1978'de yaşanan savaş ve sonrasında ülkenin Somali eyaletinde yaşanan huzursuzluklar sebebiyle ülke, yıllardır bölgedeki gazı çıkaramıyor.

Kaynak: AA