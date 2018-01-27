Etiyopya'da Türkçe eğitim dönemi başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Etiyopya'da üniversitelerde Türkçe öğretilecek. Ülkenin önde gelen 3 üniversitesinde Türkoloji Projesi kapsamında bu yıl içinde Türk dili eğitimine başlanacak.

Addis Ababa, Mekelle ve Wollo üniversitelerinde verilecek Türkçe kurslarında başarılı olan öğrenciler enstitünün düzenleyeceği Türkçe Yaz Okulu'na katılma imkanı bulacak.

Mekelle Üniversitesi'nde ikinci dönemden itibaren dil kursları başlıyor

Üniversite bünyesinde verilecek dersler sayesinde Etiyopya'nın en büyük doğrudan yabancı yatırımcılarından Türkiye ile akademik, bilimsel, ticari ve kültürel bağların güçlendirilmesi için oldukça önemli bir adım atılıyor.

Başarılı öğrenciler Türkçe Yaz Okulu'na katılacak

Üniversitede başlatılan Türkçe kursları, Çince, Japonca ve Korece gibi Yabancı Diller Bölümü tarafından koordine edilecek. Programda başarılı olan öğrenciler ise Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenleyeceği Türkçe Yaz Okulu'na katılacak.

Yunus Emre Enstitüsü'üin 46 ülkede 85 üniversite ile Türkoloji Projesi protokolü bulunuyor. Bu üniversitelerde toplam 85 Türk akademisyen görev yapıyor. Enstitünün yürüttüğü Türkoloji projesi kapsamında sadece geçen yıl 4 bin 785 kişi, şimdiye kadar ise 120 bin 531 kişi Türkçe öğrendi.



Kaynak: AA