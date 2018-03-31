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Buradasınız : » » Etiyopya’da OHAL kapsamında 1107 kişiye gözaltı

Etiyopya’da OHAL kapsamında 1107 kişiye gözaltı

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Etiyopya'da geçen aydan bu yana 1107 kişi gözaltına alındı.

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Etiyopyada OHAL kapsamında 1107 kişiye gözaltı

OHAL Tahkikat Kurulu Başkanı Tadesse Hordofa, Etiyopya'da 1107 kişinin gözaltına alındığını, gözaltıların, sivil halkı ve güvenlik güçlerini öldürmek, etnik şiddeti teşvik etmek, kamu ve özel mülklere zarar vermek suçlamalarıyla yapıldığını söyledi.

Hordofa, bu kişilerin Ambo, Jimma, Bahir Dar, Bishoftu, Harar ve Dire Dawa gibi bölgelerden olduğunu söyledi.

Öte yandan Hordofa, kurulun ülkenin güneyindeki Moyale kasabasına giderek, askerlerin 11 Mart'ta 9 sivili “yanlışlıkla” öldürmesi hadisesini de araştıracağını ifade etti. 

Başbakan istifa etmiş, 6 aylık OHAL ilan edilmişti

Ülkede geçen ay Başbakan Hailemariam Desalegn’in istifa etmesi sonrası devam eden gösteri ve şiddet olayları nedeniyle 6 aylık OHAL ilan edilmişti.

İktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) bu hafta yaptığı toplantıda, boşalan başbakanlık koltuğuna ve koalisyonun başına Oromo Halklarının Demokratik Örgütü (OPDO) Başkanı Abiy Ahmed'in geçmesini kararlaştırmıştı.

Ahmed’in pazartesi günü mecliste yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: ohal, gözaltı, Etiyopya
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