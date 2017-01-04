Etiyopya'da kuraklık azalıyor

Ulusal Felaket Riski İdaresi Komiseri Mitiku Kassa, yaptığı açıklamada, ülkedeki 9 eyaletin 54 bölgesinde kuraklıkla ilgili değerlendirme çalışması yürütüldüğünü söyledi. Kassa, çalışma sonuçlarına ilişkin "Geçen yıl 10,2 milyon olan kuraklıktan etkilenen kişi sayısı bu yıl 5,6 milyona geriledi." dedi.

Yaşanan iyileşmenin yağış rejimindeki düzelmeden kaynaklandığını belirten Kassa, kuraklıkla mücadele çalışmalarına ülkenin birçok yerinde devam edildiğini bildirdi.

Ülkenin bazı bölgelerinde hala acil gıda yardımına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kassa, bu kişilere yardım ulaştırılabilmesi için yaklaşık 922 milyon dolara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Son yıllarda Doğu Afrika bölgesinde yaşayan milyonlarca kişi, kuraklık sebebiyle gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış, hükümetler ve uluslararası yardım kuruluşları bölgeye yardım çağrıları yapmıştı.