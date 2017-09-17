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Etiyopya'da etnik çatışmalar 55 bin kişiyi yerinden etti

Etiyopya'nın Oromo ve Somali eyaleti sınırındaki çatışmalar nedeniyle 55 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

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Etiyopyada etnik çatışmalar 55 bin kişiyi yerinden etti

Etiyopya'nın Oromo ve Somali eyaleti sınırında yaşanan etnik çatışmalar sebebiyle 55 bin Oromolunun yerinden olduğu bildirildi.

Oromo Eyaleti Sözcüsü Addisu Arega, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınır bölgelerindeki etnik çatışmalar nedeniyle Somali eyaletinde yaşayan 55 binden fazla Oromolunun evlerini terk ettiğini belirtti.

Arega, sadece bir yıl içerisinde kendilerine yönelik saldırılardan korktukları için 5 farklı bölgeden 400 binden fazla Oromolunun yer değiştirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlere göre, bugün iki eyaletin yöneticileri söz konusu sorunu görüşmek için federal hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

Oromo Eyaleti Başkanı Lemma Megersa, toplantıda mevcut çatışmaların bireysel meseleler nedeniyle çıktığını, daha önce yaşanan arazi anlaşmazlığıyla ilgili olmadığını kaydetti.

Somali Eyaleti Başkanı Abdi Muhammed Ömer ise çatışmalardaki tavrın her iki halkın kültürüne de ters olduğunu ifade etti.

Etiketler: Etiyopya, oromo, Somali
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