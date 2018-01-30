Etiyopya'da etnik çatışmalar 1 milyon kişiyi evlerinden etti

Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) ve Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetimi Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine yer verilerek Oromiya ve Somali eyaletlerindeki çatışmalar sebebiyle şimdiye kadar 1 milyon insanın yerinden olduğu aktarıldı.

Geçen yılın eylül ayında artan çatışmalar sonucu sadece 2017'de 700 bin insanın yerinden olduğu belirtilen raporda, iç göçe maruz kalan insanların sınır bölgelerindeki 400 farklı noktadaki kamplarda ve "toplu merkezlerde" hayatta kalmaya çalıştığı belirtildi.

Raporda, Etiyopya hükümetinin Oromiya eyaletinde yaklaşık 600 bin, Dünya Gıda Programının (WFP) ise Somali eyaletindeki 300 bin yerinden olmuş kişiye acil gıda yardımı ulaştırmaya çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Gerekli yardım yapılmazsa 93 bin çocuk okula gidemeyecek

Bölgedeki çatışmalar sebebiyle Oromiya'da 109, Somali'de 41 ilkokulun kapandığı vurgulanan raporda, gerekli yardımın sağlanamaması halinde okul çağındaki 93 bin çocuğun eğitimden mahrum kalacağı uyarısı yapıldı.

Sınır noktalarına askeri güçlerin sevk edilmesinin ardından durumun sakinleştiği bölgedeki olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hükümet çatışmalarda kaç kişinin öldüğüyle ilgili net bir açıklama yapmazken, yüzlerce kişinin çıkan olaylarda öldüğü tahmin ediliyor.

İki eyalet sınırındaki çiftçiler arasında uzun yıllardır arazi anlaşmazlıkları yaşanıyor.

Eylül ayında eyalet polisi ve yöneticilerinin de çatışmalara müdahil olduğu iddiası nedeniyle olaylar büyüyerek gösteri ve çatışmalara yol açmıştı.

Etnik gruplar arasındaki çatışmalar yüzünden eyaletleri dışında okuyan üniversite öğrencilerinin kayıtları kendi eyaletlerindeki üniversitelere alınmıştı.

Başbakan Hailemariam Desalegn, bölgede yaşanan sorunlar nedeniyle eyalet yöneticilerini suçlamıştı.

Kaynak: AA