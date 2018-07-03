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Etiyopya'da çatışmalara karışan güvenlik görevlileri görevden alındı

Etiyopya'da ülkenin batısındaki Benishangul-Gumuz eyaletinde yaşanan şiddet olaylarına karıştığı şüphesiyle 11 güvenlik görevlisi görevden alındı.

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Etiyopyada çatışmalara karışan güvenlik görevlileri görevden alındı

Benishangul-Gumuz Eyaleti Başkanı Shazele Hassan, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, geçen hafta yaşanan etnik temelli çatışmalara karışan ve görevini yapmayan 11 güvenlik görevlisinin görevinden alındığını söyledi. 

Hassan, "Bölgede durum normale döndü ve şüpheliler gözaltında" diye konuştu.

Olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmişti

Eyalette geçen hafta etnik Berta halkından olduğu belirtilen bazı grupların Amhara ve Oromo kökenli kişilere saldırması sonrası şiddet olayları baş göstermişti.

Yaşanan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Son aylarda ülkenin batısında ve güneyinde etnik çatışmalarda artış görülürken, hükümet halkı sükunete ve barış çabalarına destek olmaya davet etmişti.  

Kaynak: AA

Etiketler: güvenlik görevlisi, Etiyopya, çatışma
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