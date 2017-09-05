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Etiyopya'da bin 981 mahkum affedildi

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde, bin 981 mahkumun "yeni Etiyopya yılı" münasebetiyle affedildiği bildirildi.

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Etiyopyada bin 981 mahkum affedildi

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde, bin 981 mahkumun "yeni Etiyopya yılı" münasebetiyle affedildiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Amhara Eyaleti Başkanı Gedu Andargachew, basın toplantısında yaptığı açıklamada, eyalette bin 981 mahkumun yeni yıl öncesinde salıverildiğini söyledi.

Serbest kalan mahkumların, işledikleri suçlar için pişmanlık sergileyen ve af gerekliliklerini karşılayan kişiler olduğunu kaydeden Andargachew, mahkumların sosyal hayata katılmalarına yardımcı olmak için toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulundu.

Ülkede her yılbaşı öncesinde bazı eyaletlerin başkanlarınca veya ülkenin cumhurbaşkanı tarafından mahkumlara yönelik af ilan ediliyor.

Kendine özgü bir takvimi olan Etiyopya'da yeni yıla her yıl 11 veya 12 Eylül'de giriliyor. Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini 7 yıl geriden takip eden Etiyopya Takvimi, güneş esaslı bir takvim olma özelliği gösteriyor.

Ülke, takvime göre gelecek pazarı pazartesiye bağlayan gece 2010 yılına girmiş olacak.

Etiketler: Etiyopya, yeni Etiyopya yılı, mahkum, af
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