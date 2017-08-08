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Etiyopya'da 8,5 milyon kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Etiyopya'da gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısının 8,5 milyona ulaştığı bildirildi.

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Etiyopyada 8,5 milyon kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Etiyopya'da gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısının 8,5 milyona ulaştığı bildirildi.

Etiyopya Ulusal Afet Risk Komisyonu, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanan "insani ihtiyaç" raporunda, ülke genelinde gıda yardımına ihtiyaç duyan insanların sayısının 7,8 milyondan 8,5 milyona çıktığı ifade edildi.

Raporda, artışın ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki bahar yağmurlarının düşük seviyede olmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Öte yandan raporda, ülkede yaklaşık 3,6 milyon çocuk, hamile ve emziren annenin ek besine, 10,5 milyon kişinin ise temiz suya erişim için desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Şiddetli kuraklıkla birlikte çeşitli hastalıklarla da mücadele eden ülkede, yıl başından bu yana 38 binden fazla akut ishal vakası görülürken, 800'e yakın kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede görülen kuraklık, çoğunluğu hayvancılık ve tarımla uğraşan halkı zor durumda bırakıyor.

Etiketler: Etiyopya, yardım, açlık
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