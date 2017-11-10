Etiyopya Başbakanı'ndan 'şeker' özrü

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, ülkede son 2 aydır devam eden, protestolara ve tepkilere neden olan şeker kıtlığı nedeniyle vatandaşlarından özür diledi.

Başkent Addis Ababa'da ve ülkenin diğer birçok bölgesinde süren şeker kıtlığına değinen Başbakan Desalegn, kıtlığın, mevsimsiz yağışlar ve yeni şeker fabrikalarının üretime başlamakta gecikmesinden kaynaklandığını söyledi.

Desalegn, hükümetin ithalata hız vererek sorunun üstesinden gelmeye çalıştığını ve problemin yakın zamanda ortadan kalkacağını belirtti.

"Sorun liderlerde"

Hailemariam Desalegn, Ulusal Güvenlik Konseyinin, ülkenin Oromiya ve Somali eyaleti sınırındaki çatışmalar ve gerginlik hakkında detaylı bir soruşturma başlattığını, çatışmalar nedeniyle yerinden olan kişilerin rehabilitasyonu için de bir ekip kurulmasına karar verildiğini kaydetti.

Başbakan Desalegn, bölgedeki sorunun partiler arasındaki gerginlikten kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair soruya ise "Sorun partiler arasında değil, liderlerde." yanıtını verdi.

Desalegn, Etiyopya'nın önde gelen zenginlerinden Muhammed Alamoudi'nin Suudi Arabistan'da gözaltına alınmasına ilişkin de "Etiyopya hükümeti diplomatik kanallarla konuyu takip ediyor. Gözaltının Etiyopya'daki yatırımları etkilemeyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çifte vatandaşlığı olan ve Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan 71 yaşındaki Alamoudi, dünyadaki en zengin 2'nci Suudi Arabistan vatandaşı olarak biliniyor.

Etiyopya'da 4 milyar dolarlık yatırımı bulunan Muhammed Alamoudi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkedeki iş dünyasında endişe yaşanmıştı.

Kaynak: AA