Etiyopya Başbakanı Desalegn istifa etti

Etiyopya devlet televizyonuna konuşan Desalegn, başbakanlık görevinden ve ülkedeki koalisyonu oluşturan Etiyopya Halkları Devrimci Demokrasi Cephesinin (EPRDF) liderliği görevinden istifa ettiğini ve istifa mektubunu partiye sunduğunu kaydetti.

Hükümet karşıtı protestolar nedeniyle ortaya çıkan siyasi krizde hayatını kaybedenler olduğunu belirten Desalegn, istifasının ülkeye barış ve istikrar getirmesini umduğunu söyledi.

Desalegn'in istifasının, kendi partisi ve parlamentoda onaylanması gerekiyor.

Ülkenin Amhara ve Oromiya eyaletlerinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalifler, siyasi ve ekonomik reformlar yapılmasını istiyor.

Kaynak: AA