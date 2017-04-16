Esma Esed'in İngiltere vatandaşlığından çıkarılması için çağrı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, muhalefetteki Liberal Demokrat Parti'den bazı milletvekilleri, konuyla ilgili İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'a mektup gönderdi.

Mektupta Esma Esed'in, Suriye rejiminin barbarca ve kanlı eylemlerini savunmayı sürdürmesi halinde İngiliz vatandaşlığından çıkarılması için Bakan'a çağrı yapıldığı aktarıldı.

Mektuba imza atan vekillerin konuyu Paskalya tatilinin ardından çalışmalara gelecek hafta başlayacak parlamentonun gündemine taşıması bekleniyor.

Londra'da doğup büyüyen Esma Esed'in hem İngiltere hem de Suriye vatandaşlığı bulunuyor.