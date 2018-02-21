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Eski Yunan bakan Pangalos'a suç duyurusu

Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Mustafa Aliçavuş, eski Yunan bakan Theodoros Pangalos hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Eski Yunan bakan Pangalosa suç duyurusu

Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Mustafa Aliçavuş, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos'un Türkler hakkında ırkçı ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

Bu ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyleyen Aliçavuş, Pangalos'a hiçbir partiden ve hükümetten tepki gelmemesini de eleştirdi.

Eski bakan hakkında suç duyurusunda bulunan Mustafa Aliçavuş, Pangalos'un 150 bin Türk azınlığı hedef aldığını ve tüm azınlığa hakaret ettiğini ifade etti.

Yunanistan’da 1996-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Theodoros Pangalos, 13 Şubat'ta katıldığı bir radyo programında Türklere yönelik ırkçı ifadeler kullanmıştı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Theodoros Pangalos, Yunanistan, suç duyurusu
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