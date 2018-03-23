Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bazı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe kondu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Husi askeri komutanı Halik El Husi, Husi grubu 2. komutanı Abdullah Yahya El Hakim, Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, Yemen Husi hareketi lideri Abdulmelik El Husi ve Salih'in oğlu Ahmed Ali Abdullah Salih'in Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere, tüm hak ve alacakları ile mal varlıkları 26 Şubat 2019'a kadar dondurulacak.

Söz konusu mal varlıkları ile ilgili her türlü işlem, Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlanacak.

Salih'in oğlu Ahmed Ali Abdullah Salih, Husi askeri genişlemesinin kolaylaştırılmasında kilit rol oynamasıyla ve Yemen’in barış, güvenlik ve istikrarını tehdit eden eylemlere girişmesiyle biliniyor.

Yemen'i 34 yıl yöneten eski Cumhurbaşkanı Salih, cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık 2017'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA