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Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in naaşının teslim edilmesi istendi

Yemen GHK Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Seyyid, Husilere, eski Cumhurbaşkanı Salih'in naaşının teslim edilmesi ve alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salihin naaşının teslim edilmesi istendi

Yemen Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Faika es-Seyyid, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile başkent Sana'da bir araya geldi.

Geçen yıl Aralık ayında Salih'in Husiler tarafından pusu kurularak öldürülmesiyle sonuçlanan olayları hatırlatan Seyyid, cenazesinin teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Seyyid, Salih'in çocukları ve yakınları başta olmak üzere söz konusu olaylarda alıkonulan herkesin serbest bırakılması gerektiğini de vurguladı.

Griffiths de eski Cumhurbaşkanı Salih ile GHK Genel Sekreteri Arif ez-Zevka'nın ölümlerinden esef duyduklarını belirterek, barışın tesis edilmesine ve Yemen halkının sıkıntılarının son bulmasına katkı sağlamak için tarafların bakış açılarının yakınlaştırılması amacıyla gereken çabayı göstereceklerini kaydetti.

Eski Cumhurbaşkanı Salih, memleketi Sanhan'a giderken konvoyunun pusuya düşürülmesi sonucu Husi milisler tarafından 4 Aralık 2017'de öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, husiler
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