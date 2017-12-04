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Buradasınız : » » Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih öldürüldü

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih öldürüldü

Yemen'de çatışmalar sürerken Husiler,eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in evini havaya uçurdu.Yakın zamana kadar Husilerin müttefiki olan Salih, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih öldürüldü

Husiler, Yemen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in evini havaya uçurdu.

Suudi Arabistan'a görüşme önerisinde bulunduğu için Husilerle arası açılan Salih, bombardıman sırasında evdeydi.

Yemen'de orduya 'acil operasyon' talimatı

Hem Husiler hem de lideri olduğu Genel Halk Kongresi, Salih'in öldüğünü açıkladı. Salih'in ofisinden yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

Salih yanlıları ile Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar sırasında Sana'daki İran Büyükelçiliği'ne de havan topu isabet etti.

Büyükelçilik binasından dumanlar yükseldi.

Bir yandan da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçaklar Sana'yı bombalıyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Sana'da son birkaç gündeki çatışmalarda en az 125 kişinin öldüğünü, 238 kişinin yaralandığını açıkladı. 

TRT HABER

Etiketler: Yemen, husiler, Ali Abdullah Salih
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