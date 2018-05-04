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Buradasınız : » » Eski Rus Dışişleri Bakanı Syromolotov: Ajan krizi, Dünya Kupası'nın güvenlik iş birliğini etkiler

Eski Rus Dışişleri Bakanı Syromolotov: Ajan krizi, Dünya Kupası'nın güvenlik iş birliğini etkiler

Eski Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Syromolotov, İngiltere ve Rusya arasındaki terör karşıtı iş birliğinin, ajan Skripal krizinden etkileneceğini söyledi.

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Eski Rus Dışişleri Bakanı Syromolotov: Ajan krizi, Dünya Kupasının güvenlik iş birliğini etkiler

Rus Haber Ajansı RIA'nın sorularını cevaplayan Eski Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı  Syromolotov, küresel çapta krize sebep olan ajan Skripal olayının, Haziran ayında Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda Rusya ve İngiltere'nin güvenlik iş birliğini etkileyeceğini açıkladı.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlatmıştı.

Ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Skripal, rusya, Dünya Kupası, ajan krizi
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