Eski Rus ajan Sergey Skripal’ın kızı Yulia ilk kez konuştu

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

20 gün komada kaldıktan sonra 9 Nisan'da taburcu olan Skripal, Rusya'ya dönebileceğinin sinyallerini verirken, "Şu an hizmetlerinden faydalanmak istemiyorum" diyerek Rus yetkililere kapılarını kapattı.

Hayatım altüst oldu

Yulia Skripal, "Her ikimizin de bir şekilde saldırıya uğradığı gerçeğini ifade etmekte hala zorlanıyorum. Sinir gazının kullanılması şok edici. Bu suikast girişiminden kurtulduğumuz için öyle şanslıyız ki. Detayları paylaşmak istemiyorum ancak; klinik tedavi süreci yıpratıcı, acı verici ve moral bozucuydu. Hayatım altüst oldu. Daha uzun vadede ülkeme, evime dönmeyi umuyorum" dedi.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Ajan krizinin ortaya çıkmasının ardından pek çok Avrupa ülkesi, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etmiş, Rusya da aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek misilleme yapmıştı.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber