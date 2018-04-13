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Buradasınız : » » Eski Pakistan Başbakanı Şerif'e siyasetten ömür boyu men

Eski Pakistan Başbakanı Şerif'e siyasetten ömür boyu men

Pakistan'da geçen yıl görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Navaz Şerif, ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi.

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Eski Pakistan Başbakanı Şerife siyasetten ömür boyu men

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi'nin 5 yargıcı, Anayasa'nın 62. maddesi uyarınca eski Başbakan Navaz Şerif'in ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Tahrik-i İnsaf Partisi lideri Cihangir Tarin'in de ömür boyu siyasetten men edilmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına aile üyelerinden bazılarının adı karıştığı gerekçesiyle Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, Şerif'in adı geçen aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin Yolsuzluk Mahkemesi'ne gönderilmesine de hükmetmişti. Şerif'in yanı sıra damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: siyaset, men, kamu görevi, Eski Pakistan Başbakanı Şerif, anayasa mahkemesi
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