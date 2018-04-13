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Eski Mossad Başkanı Halevy: Rusya ile savaşabiliriz

İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanlarından Efraim Halevy, İsrail'le Rusya arasında askeri çatışma olasılığının arttığını söyledi.

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Eski Mossad Başkanı Halevy: Rusya ile savaşabiliriz

İsrail'in Kanal 10 televizyonuna konuşan Efraim Halevy, İsrail ile Rusya arasında son dönemde yaşanan gerginliği değerlendirdi.

Rusya ile savaş ihtimalinin arttığını belirten Halevy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaş ülkemizin kuzeyinde (Suriye'de) konuşlanan ve varlığını pekiştiren büyük bir ülkeyle olacak. Bu ülke kuzey sınırında belirleyici bir taraf. Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz. İsrail güçleri Rusya güçleriyle karşı karşıya gelebilir ve savaş çıkabilir. Bu süper güçle savaşmadan baş etmenin yolunu bulmalıyız ancak savaş çıkması durumunda da bundan galip ayrılmalıyız."

Halevy, Rusya'nın İsrail'e neden boyun eğdirmek istediği sorusu üzerine, "Rusya, çok uzun süre kalmak için Suriye'ye girdi. Askeri üslerini ve gücünü onlarca yıl devam edecek şekilde inşa etti. Zannediyorum ki bölgedeki önde gelen stratejik ortağı İran'ın yenilmesini istemeyecektir ve bu onun yararına da olmaz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: savaş, rusya, MOSSAD, iran, askeri çatışma
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