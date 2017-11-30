  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Eski Mısır Başbakanı Şefik, Fransa ve Mısır'a gidecek

2012 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet eden eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik Fransa'ya ardından Mısır'a gidecek.

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Eski Mısır Başbakanı Şefik, Fransa ve Mısıra gidecek

Eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in avukatı Dina Adli Hüseyin, "Şefik, birkaç gün içinde Fransa'nın başkenti Paris'e ardından Mısır'a gidecek." dedi.

Şefik, Paris'te Mısır vatandaşlarıyla bir araya gelecek. 

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti.

Şefik bu kararının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konduğunu iddia etmişti.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Karkaş da söz konusu iddianın ardından yaptığı açıklamada, Şefik'in ülkeden ayrılmasında "engel bulunmadığı"nı bildirmişti.

Şefik'in genel başkanlığını yaptığı, Ulusal Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Rauf es-Seyyid, Ahmed Şefik'in ülkede 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

Şefik, 2012 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik, Birleşik arap emirlikleri
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